Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi 'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

Kaynak: AA

England, Londra, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor - Son Dakika

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