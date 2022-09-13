İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor

13.09.2022 19:48
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçakla İngiltere'ye doğru yola çıktı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, 8 Eylül'de hayatını kaybettiği İskoçya'dan, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçakla İngiltere'ye doğru yola çıktı.

Kraliçe'nin cenazesi, TSİ 19.00'da İskoçya'daki St. Giles Katedrali'nden alınarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirilmek üzere Edinburgh Havalimanı'na götürüldü.

Kraliçe'nin tabutunu taşıyan uçağın, TSİ 20.00-21.00 civarında başkent Londra'ya ulaşması öngörülüyor.

İngiltere Kraliçesi'nin tabutu, başkent Londra'ya ulaştıktan sonra Buckingham Sarayı'na getirilecek. Kral 3. Charles ve eşi Camilla da sarayda hazır bulunacak.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

YORUMLAR
500
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor Londra'da halk, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin geleceği Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti (2) Londra'da halk, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin geleceği Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti (2)
Kaynak: AA

England, Londra, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:28 Yunanistan yine yaptı! Türk karasularına itilen bebek ve çocukların da aralarında bulunduğu göçmenler can verdi
19:21 İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'enflasyon' sözlerine tepki: Aksini düşünen de bu işi bilmiyordur
17:55 YouTube'den kullanıcıları çıldırtacak hamle! Artık video öncesi 2 yerine 5 reklam gösterilecek
17:41 Koşmasına rağmen otobüsü yakalayamayan adamı motosikletine alarak otobüse yetiştirdi: İnşallah bir hayır duası eder
17:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyada gündem olan 'Sakarya' gafı!
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
18:02 AB, Suriyelilerin geri dönüşünü desteklediği ifade etti! Amasını da belirtti
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 19:48:04. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, İskoçya'dan İngiltere'ye getiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement