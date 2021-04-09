Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünden görüntüler
Kale girişinde alınan güvenlik önlemleri
Kale etrafında toplananlar
Kale önüne gelen ziyaretçiler ile röportaj
Kale önüne Prens Philip anısına çiçek bırakılması LONDRA - İngiltere'de halk Kraliçe 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in 99 yaşında hayatını kaybettiği Windsor Kalesi önünde toplandı. İngilizler kalenin kapısına çiçek bıraktı. (2)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hayatını kaybetti - Windsor Kalesi önünde anma (2) - Son Dakika