Kaleme sinirlenen Kral Charles odayı terk etti: Lanet şeye tahammül edemiyorum

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, geçtiğimiz günlerde İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin ölümünün ardından Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak kral oldu.

EŞYALARI ALDIRMAK İÇİN YAPTIĞI HAREKETLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tahta geçtikten sonra gündemden düşmeyenCharles, geçtiğimiz günlerde 3. Charles isminin resmi ilan duyurusunu imzaladığı anlardaki bazı hareketleri olay oldu. İngiliz medyasından servis edilen bazı görüntülerde Charles'ın imza atarken masadaki eşyaları aldırmak için çevresindeki görevlilere yaptığı el kol hareketleri dikkat çekiyor.

DEFTERE YANLIŞ TARİH ETTİ

Kral 3. Charles Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi'ne bugün bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin canlı yayınlandığı videoda, Kral 3. Charles'ın, ziyaretinin ardından ziyaretçi defterine 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylediği görüldü.

KALEME SİNİRLENDİ: LANET ŞEYE TAHAMMÜL EDEMİYORUM

Kral 3. Charles, eşi Camilla'nın yanlış tarihi imzaladığını hatırlatmasının ardından elindeki kalemin mürekkep akıtmasına sinirlenerek, "Bu lanet olası şeye tahammül edemiyorum." dedi. Videoda Kral 3. Charles'ın, eline mürekkep bulaşmasının ardından odayı terk ettiği ve deftere imzayı eşi Camilla'nın attığı görüldü.

DİŞ MACUNUNU BİLE YARDIMCILARI SIKIYOR

Bu videoların gündem olmasının ardından Charles'la ilgili ilginç bilgiler de ortaya çıktı. Kral'ın diş fırçasına macununu bile yardımcılarının sıktığı, en ufak bir işini bile mutlaka yardımcıları aracılığıyla hallettiği öğrenildi.