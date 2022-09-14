Kraliçe Elizabeth'in naaşı Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in naaşı Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi

14.09.2022 17:40
Kraliçe Elizabeth'in naaşı Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Buckingham Sarayı'ndan, 19 Eylül'e kadar kalacağı Westminster Hall'a götürüldü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Buckingham Sarayı'ndan, 19 Eylül'e kadar kalacağı Westminster Hall'a götürüldü.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan dün İngiltere'nin başkenti Londra'ya nakledilen Kraliçe'nin naaşı, TSİ 16.22'de askeri geçit töreniyle Buckingham Sarayı'ndan parlamento binasındaki Westminster Hall'a taşındı.

Törene, Kral 3. Charles, Kraliçe'nin diğer çocukları Prenses Anne, Prens Andrew, Prens Edward'ın yanı sıra Kral'ın iki oğlu Galler Prensi William ve İngiliz kraliyet ailesinden ayrılarak ABD'ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry de katılarak, tabutun arkasından yürüdü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tabutunun üzerinde mor bir minderde tacı ve yanında da Balmoral ve Windsor'daki bahçelerden getirilmiş çiçeklerden oluşan bir çelenk yer aldı.

Kraliçe'nin naaşını görmek isteyen binlerce kişi, tabutun geçeceği güzergahtaki sokakları doldurdu.

Westminster Hall'da katafalka konulan 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in kapalı naaşı, TSİ 19.00 itibarıyla halkın ziyaretine açılacak.

Halkın tabutu ziyaretinden önce ise Westminster Hall'da Kral 3. Charles ve Kraliyet ailesi üyelerinin katılacağı bir ayin düzenlenecek.

İngiltere Kraliçesi'nin tabutu, dün İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki St. Giles Katedrali'nden alınarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya getirilmişti.

Havaalanından alınan Kraliçe'nin tabutu, daha sonra kortej eşliğinde Buckingham Sarayı'na götürülmüştü.

Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Kraliçe'nin cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek.

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve defin işlemi burada gerçekleşecek.

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Binlerce kişi sokaklara akın etti İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi - Binlerce kişi sokaklara akın etti İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kraliçe Elizabeth'in naaşı Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in naaşı Buckingham Sarayı'ndan Westminster Hall'a getirildi - Son Dakika
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