Buradaki geçit törenin ardından ise Windsor Kalesi 'ne getirilecek Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı, kaledeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve özel aile töreniyle defin işlemi gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi, Prens Edward, Westminster, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kraliçe Elizabeth'in naaşı cenaze töreni için Westminster Abbey Kilisesi'ne getirildi - Son Dakika

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