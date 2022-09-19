İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi

19.09.2022 23:47

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne gömüldü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in naaşı, Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne gömüldü.

Kraliyet Ailesi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kraliçe, Edinburgh Dükünün (eşi Philip'in) yanına Kral 6. George Anıt Şapeli'ne defnedildi. " ifadesine yer verildi.

Kraliçe Elizabeth'in defin işlemi, özel aile töreniyle St. George Şapeli'nde yapıldı.

Tören, basına ve halka kapalı gerçekleştirildi.

Kraliçe'nin mezar taşına "ELIZABETH II 1926-2022" yazıldı.

Kraliçe'nin resmi cenaze töreni Westminster Abbey Kilisesi'nde yapıldı

Kraliçe Elizabeth'in tabutu, başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde yapılan cenaze merasiminin ardından TSİ 17.00'de defnedileceği Windsor'a getirilmişti.

2. Elizabeth'in resmi cenaze töreni, dünya genelinden çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin katılımıyla tarihi Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenmişti.

Törene, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılmıştı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, törende yaptığı kısa konuşmada, İncil'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etmişti.

Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl vefat eden eşi Prens Philip ile evlendiği yer olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi - Son Dakika
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