Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen yıl vefat eden eşi Prens Philip ile evlendiği yer olan Westminster Abbey Kilisesi'ndeki törenin ardından ülke çapında 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

İngiltere Başbakanı Liz Truss , törende yaptığı kısa konuşmada, İncil 'den alıntı yapmış, Canterbury Başpiskoposu da konuşmasında, "dünyada çok az liderin, Kraliçe'ye duyulduğunu gördükleri sevgiyle karşılandığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, Windsor Kalesi, Westminster, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi St. George Şapeli'nde defnedildi - Son Dakika

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