İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'a cinsel saldırı suçlamasıyla ABD'de dava açıldı - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, adı "cinsel istismar" iddialarıyla gündeme gelen ve sonrasında kamusal görevlerini bırakan 2. oğlu Prens Andrew hakkında ABD'de cinsel saldırı suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'de pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in mağdurlarından Virginia Giuffre, Prens Andrew'in New York ve Londra'da kendisini taciz ettiğini iddia ederek, New York'ta dava açtı.

ABD'li Giuffre, 17 yaşında cinsel saldırıya uğradığını öne sürerek, prensin, kendisinin reşit olmadığını bildiği halde rızası olmadan cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Dava dosyasında, maruz kaldığı bu aşırı ve çirkin davranış nedeniyle şu anda 38 yaşında olan Giuffre'nin halen "ciddi duygusal ve psikolojik zarar" görmeye devam ettiği belirtildi.

Dosyada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu ülkede, ister cumhurbaşkanı ister prens olsun, hiç kimse yasaların üzerinde değildir ve ne kadar güçsüz ya da savunmasız olursa olsun, hiç kimse yasanın korumasından yoksun bırakılamaz. 20 yıl önce Prens Andrew'un serveti, gücü, konumu ve bağlantıları, onu koruyacak kimsesi olmayan korkmuş, savunmasız bir çocuğu kötüye kullanmasına olanak sağladı. Ondan hesap sorma zamanı çoktan geldi de geçti."

Andrew, 2019'da BBC'ye verdiği röportajda, söz konusu iddialara ilişkin, "Böyle bir şey olmadı. Size bunun asla olmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Bu bayanla hiç tanıştığımı hatırlamıyorum." demişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu York Dükü Prens Andrew, kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklu olan ve Ağustos 2019'da hücresinde intihar ettiği öne sürülen ABD'li milyarder Epstein ile olan yakın arkadaşlığı nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer almıştı.

Virginia Giuffre, 2001'de 17 yaşındayken Prens Andrew ile tanıştığını ve kendisiyle birlikte olduğunu öne sürmüş, kanıt olarak Andrew'in kendisine sarılmış olduğu bir fotoğrafı göstermişti.

Jeffrey Epstein olayı

ABD'li Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm sebebi olarak intihar ettiği bilgisini paylaşmıştı.

Ölümünden birkaç hafta önce de Epstein, hücresinde gardiyanlar tarafından baygın halde bulunmuş, boynunda görülen çürük izleri intihar teşebbüsü veya diğer mahkumların saldırısına uğradığı şüphelerini gündeme getirmişti.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla yargılanıyordu.

Epstein'in kardeşi tarafından ölümünü araştırmak üzere özel görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden ise Epstein'ın vücudunda intihar ile çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söylemişti.

Epstein'in, Prens Andrew'un yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimlerle yakın arkadaşlığı da gündeme gelmişti.