Kraliçesi Elizabeth'in ölüm sertifikası ortaya çıktı! İşte vefat nedeni... - Son Dakika
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Kraliçesi Elizabeth'in ölüm sertifikası ortaya çıktı! İşte vefat nedeni...

29.09.2022 16:51

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında yaşamını yitirmişti. Kraliçe'nin ölüm sertifikasında vefat nedeni olarak 'yaşlılık' yazıldığı öğrenildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu bildirildi.
İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

8 EYLÜL'DE YAŞAMINI YİTİRDİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde 96 yaşında hayatını kaybetmişti. Kraliçe'nin cenazesi için resmi tören, 19 Eylül'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde dünya genelinden üst düzey devlet yetkililerin katılımıyla düzenlenmişti.

ÖZEL TÖRENLE DEFNEDİLDİ

Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.

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Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliçesi Elizabeth'in ölüm sertifikası ortaya çıktı! İşte vefat nedeni... - Son Dakika

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