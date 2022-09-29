Buradaki törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi 'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip aile üyelerinin katıldığı özel bir törenle defnedilmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu bildirildi. İskoç Ulusal Kayıtlarının yayımladığı ölüm belgesinde, Kraliçe'nin yaşlılık nedeniyle 8 Eylül 'de yerel saatle 15.10'da hayatını kaybettiği bildirildi. Ölüm belgesinin, Kraliçe Elizabeth 'in son 24 saatinde yanında olan kızı Prenses Anne tarafından imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, England, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kraliçesi Elizabeth'in ölüm sertifikası ortaya çıktı! İşte vefat nedeni... - Son Dakika

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