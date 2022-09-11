Kraliçe'nin ölümü nedeniyle parlamento oturumlarına ara verildiğini anımsatan Albanese, bu oturumların daha sonra telafi edileceğini belirtti.

Albanese, 22 Eylül'ün insanların Kraliçe'ye olan saygılarını gösterebilmeleri için resmi tatil günü olacağını ifade etti.

Avustralya Başbakan Anthony Albanese, ABC News'e yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla 22 Eylül 'ün ulusal yas ilan edildiğini söyledi.

Başbakan Narendra Modi , Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına taziyelerini sunduğunu sosyal medya paylaşımında, Kraliçe'yi gözü pek biri olarak nitelemişti.

Tüm resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiği Hindistan'da, Kraliçe'ye saygı göstergesi olarak tüm resmi eğlence organizasyonları iptal edildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Hindistan ve Avustralya 'da ulusal yas ilan edildi.

Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu

Kaynak: AA

Avustralya, England, Eylül, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan ve Avustralya, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla ulusal yas ilan etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.