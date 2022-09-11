Hindistan ve Avustralya, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla ulusal yas ilan etti - Son Dakika
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Hindistan ve Avustralya, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla ulusal yas ilan etti

11.09.2022 16:32
Hindistan ve Avustralya, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla ulusal yas ilan etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle Hindistan ve Avustralya'da ulusal yas ilan edildi.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle bugün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı.

Tüm resmi binalarda bayrakların yarıya indirildiği Hindistan'da, Kraliçe'ye saygı göstergesi olarak tüm resmi eğlence organizasyonları iptal edildi.

Başbakan Narendra Modi, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle Kraliyet ailesi ve İngiltere halkına taziyelerini sunduğunu sosyal medya paylaşımında, Kraliçe'yi gözü pek biri olarak nitelemişti.

Avustralya

Avustralya Başbakan Anthony Albanese, ABC News'e yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü dolayısıyla 22 Eylül'ün ulusal yas ilan edildiğini söyledi.

Albanese, 22 Eylül'ün insanların Kraliçe'ye olan saygılarını gösterebilmeleri için resmi tatil günü olacağını ifade etti.

Kraliçe'nin ölümü nedeniyle parlamento oturumlarına ara verildiğini anımsatan Albanese, bu oturumların daha sonra telafi edileceğini belirtti.

Ulusal yas gününün, 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine katılacağı öğrenilen Albanese'nin Avustralya'ya dönüşüne denk getirildiği düşünülüyor.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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