İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz - Son Dakika
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İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz

08.09.2022 21:34

96 yaşında yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth'in ardından İngiltere tahtının yeni sahibi olan 73 yaşındaki Prens Charles, ilk açıklamasında, "Sevgili annemin ölümü benim için çok üzücü bir an" şeklinde konuştu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

"ÇOK SEVİLEN BİRİNİN YASINI TUTUYORUZ"

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamasında "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü benim için ve tüm aile bireyleri için büyük üzüntüye yol açmıştır." diyen Kral Charles, hem bir kraliçenin hem de "çok sevilen bir annenin" yasını tuttuklarını ifade etti.

"ONA DUYULAN SAYGI BİZE TESELLİ OLACAK"

Kral Charles, yas ve tahtın değişimi süresince Kraliçe Elizabeth'e duyulan saygı ve sevginin kendilerine teselli olacağını belirtti.

SARAYIN KAPISINA ÖLÜM İLANI ASILDI

Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından Buckingham Sarayının kapısına ölüm ilanı asıldı. İlanda İngiliz kraliyet ailesinin "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirmiştir. Kral ve eşi kraliçe bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya döneceklerdir." şeklindeki mesajı yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere tahtının yeni sahibi Prens Charles'tan ilk açıklama: Derin bir yas duyuyoruz - Son Dakika
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