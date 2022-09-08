(ARŞİV) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tıbbı gözetim altında tutulduğu açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

(ARŞİV) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tıbbı gözetim altında tutulduğu açıklandı

08.09.2022 16:45
(ARŞİV) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tıbbı gözetim altında tutulduğu açıklandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumundan endişe edildiği gerekçesiyle tıbbı gözetim altında tutulduğu bildirildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Liz Truss da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bütün ülke bu öğlen Buckingham Sarayı'ndan gelecek haberlerle derinden ilgilenecek. Benim ve İngiltere'deki insanların düşünceleri şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte." paylaşımında bulundu.

96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi Elizabeth, geçen sonbahardan bu yana hareketlilik sorunları yaşıyor ve düzenli olarak baston kullanıyor.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık sorunları nedeniyle son dönemlerde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı (Platin Yıl Dönümü) kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

YORUMLAR
500
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış Kraliçe Elizabeth vefat ederse ne olacak? İşte yıllar öncesinden belirlenen cenaze planı Kraliçe Elizabeth vefat ederse ne olacak? İşte yıllar öncesinden belirlenen cenaze planı
Kaynak: AA

Buckingham Sarayı, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (ARŞİV) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tıbbı gözetim altında tutulduğu açıklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 16:45:47. #1.12#
SON DAKİKA: (ARŞİV) İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tıbbı gözetim altında tutulduğu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement