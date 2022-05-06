İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar (Platinum Jubilee) öncesi başkent Londra'nın sokakları Birleşik Krallık bayraklarıyla süslenmeye başladı.
Londra'nın Mayfair semtindeki sokaklara Birleşik Krallık bayraklarının yanı sıra Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayrakların da asıldığı görüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor (2) - Son Dakika