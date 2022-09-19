Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, otobüs kullanmakta bir "sıkıntı" görmediğini belirtirken Kanada Başbakanı Justin Trudeau da "otobüste çok güzel sohbet" ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenine Biden dışındaki liderler otobüsle taşındı - Son Dakika

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