Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor

12.09.2022 14:00
Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor

İngiltere Kraliçesi Elizabeth için düzenlenecek cenaze töreninde üst düzey protokol kurallarında alışılmadık uygulamaların planlandığı bildirildi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth için düzenlenecek cenaze töreninde üst düzey protokol kurallarında alışılmadık uygulamaların planlandığı bildirildi.

İnternet sitesi Politico'nun haberine göre, geçen hafta 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreni için İngiltere'nin büyükelçiliklerine İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından hafta sonunda resmi protokolün nasıl yapılacağına dair mesaj gönderildi.

Mesajda, Westminster Abbey Kraliyet Kilisesi'ndeki törenin aşırı kalabalık olacağı, törene katılacak devlet veya hükümet başkanlarının sadece kendilerine ve eşleri gibi yanlarında bulunacak bir kişiye yer ayrılacağı belirtildi.

Törene liderlerin ekiplerinin veya ailelerinden başka kişilerin katılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Liderlerin katılmaması durumunda törene onları temsilen bakan gibi üst düzey bir yetkilinin gidebileceği aktarıldı.

Özel uçak istenmiyor, helikopter yasak

Protokol belgesine göre, tören için Londra'ya gidecek devlet ve hükümet başkanlarından kentteki havaalanlarında protokolün yaratacağı karmaşayı engellemek amacıyla "mümkün olduğunca" kendi özel uçaklarını değil, ticari uçuşları kullanması istenecek.

Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda özel uçuş düzenlemeleri ve özel uçak parklarının mümkün olmadığı yabancı heyetlere aktarılacak. Mutlaka kendi özel uçaklarını kullanmak isteyen liderler ve heyetlerinden, Londra dışındaki daha az yoğunluk bulunan havalimanlarına inmeleri talep edilecek.

Ayrıca liderlerin helikopter kullanması da mümkün olmayacak. Cenaze öncesinde Londra üzerinde çok fazla uçuş olacağı için Londra merkezine gelişlerde helikopterler kullanılamayacak.

Makam aracı yerine topluca otobüs

Liderlerin cenazenin yapılacağı tören yerine giderken de makam araçlarını kullanmamaları gerekecek. Bunun yenine devlet ve hükümet başkanları topluca otobüsle taşınacak.

Otobüsler, sıkı güvenlik önlemleri altında eskortlar eşliğinde Londra'nın batısından törenin yapılacağı Westminister Abbey Kilisesine gidecek. Törenden sonra yine otobüslerle Londra'nın batısına götürülecek liderler, burada kendi makam araçlarına geçebilecek.

Tepkiye yol açtı

İngiltere'nin son yıllarda düzenleyeceği en büyük uluslararası organizasyonda uygulayacağı alışılmadık protokol bazı diplomatların tepkisine neden oldu.

Adı açıklanmayan bir diplomat, "(ABD Başkanı) Joe Biden'ın otobüse bindiğini düşünebiliyor musunuz?" diyerek tepkisini gösterdi.

Diğer detaylar

İngiltere Dışişleri Bakanlığının protokol mesajında cenaze töreni hakkında başka detaylar da yer aldı.

Buna göre, Kraliçe'nin yerine tahta geçen oğlu Kral 3. Charles, Londra'ya gidecek liderler için Buckingham Sarayı'nda cenaze töreninden önceki akşam resepsiyon verecek.

Liderler, Kraliçe'nin naaşını ziyaret ederek saygılarını sunacak, İngiltere Dışişleri Bakanlığının tarihi Lancaster House yerleşkesinde taziye defterini imzalayacak ve topluca saygı duruşunda bulunacak.

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Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi Elizabeth'in naaşı, St. Giles Katedrali'ne getirildi
Kaynak: AA

Kraliçe Elizabeth, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde alışılmadık protokol planlanıyor - Son Dakika

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