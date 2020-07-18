İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan etti
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgınında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için yardım kampanyası başlatan ve milyonlarca pound toplanmasını sağlayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) salgınında Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) için yardım kampanyası başlatan ve milyonlarca pound toplanmasını sağlayan İkinci Dünya Savaşı gazisi Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla müdacele kapsamında İkinci Dünya Savaşı gazisi yüzbaşı Yüzbaşı Tom Moore, salgında ön cephede mücadele veren NHS için başlattığı yardım kampanyasında 33 milyon pound (Yaklaşık 285 milyon TL) toplanmasına öncülük etti. 100 yaşında olan Tom, Windsor Kalesi önünde Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Kraliçe Elizabeth, babasının kılıcı ile Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan ederek, verdiği çabalardan dolayı Tom'a teşekkür etti. Şövalye seremonisinde Yüzbaşı Tom'a kızı, damadı ve torunu da eşlik etti.
- İngiltere
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:54 Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Yüzbaşı Tom'u şövalye ilan etti - Son Dakika Dünya
Son Dakika 19:00 Son Dakika: Yerli otomobil fabrikasının temeli atılıyor 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:26 Nişantaşı'nda turist kadının çantasını çalan hırsız, yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı 17:24 İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 17:11 Ömer Bayram'dan, Fenerbahçe'nin teklifine yanıt: Teşekkür ederim ama Galatasaray'da kalacağım 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:23 Azeri iş adamı Ermenistanlı diplomatları polis eşliğinde kovdurdu 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı