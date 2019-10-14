Son Dakika Haberleri: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth: "Brexit İngiliz hükümetinin önceliği niteliğinde"
Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth: 'Brexit İngiliz hükümetinin önceliği niteliğinde'

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth: "Brexit İngiliz hükümetinin önceliği niteliğinde"

1 saat önce

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 17 gün kala İngiltere parlamentosunda, yeni dönem açılışı kapsamında bir konuşma yapan Kraliçe II. Elizabeth, "Hükümetin önceliği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılması." ifadelerini kullandı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth:

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 17 gün kala Kraliçe II. Elizabeth İngiltere parlamentosunun yeni dönem açılışı kapsamında konuşma yaptı.


Kraliçe, "Hükümetin önceliği, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayrılması. Avrupa Birliği ile dostluk çerçevesinde serbest ticaret temelinde bir partnerlik kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Avrupa Birliği, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:42 
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