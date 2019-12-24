İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu - Son Dakika Dünya

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu

6 saat önce

Nükseden rahatsızlığının tedavisi için bir süredir hastanede bulunan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip taburcu oldu.

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Nükseden rahatsızlığının tedavisi için bir süredir hastanede bulunan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip taburcu oldu.View on euronews

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu

Prens Philip, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:54 
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