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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, hastaneden taburcu oldu
6 saat önce
Nükseden rahatsızlığının tedavisi için bir süredir hastanede bulunan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip taburcu oldu.
Nükseden rahatsızlığının tedavisi için bir süredir hastanede bulunan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip taburcu oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 08:54
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