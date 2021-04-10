İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip için 41 pare top atışı - Son Dakika

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip için 41 pare top atışı

10.04.2021 16:56
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip için 41 pare top atışı, System.String[]

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dün 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı gerçekleştirildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dün 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından başkent Londra'da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı gerçekleştirildi.

İngiltere, Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in dün Windsor Kalesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetmesinin yasını tutuyor. Dün sabah yaşamını yitiren Prens Philip için başkent Londra başta olmak üzere ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı. Londra'da belediye binasının karşısında bulunan Londra Kalesi (Tower of London) önünde ve Woolwich Kışlası'ndan top atışları gerçekleştirildi. Prens Philip için çok sayıda asker görevlendirilirken, yaklaşık 45 dakika süren top atışlarının ardından askerler resmi törenle alandan ayrıldı. Ayrıca Edinburgh Kalesi, Cardiff Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Cebelitarık'ta da Prens Philip'i anmak için 41 pare top atışı yapıldı. Kraliyet Donanmasına ait "HMS Montrose" ve "HMS Diamond" gemilerinden de eş zamanlı top atışı gerçekleştirildi.

Cenaze töreninin detayları açıklanmadı

Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenecek cenaze törenin detayları henüz açıklanmazken, Prens Philip'in talebi üzerine devlet töreni yapılması beklenmiyor. Prens Philip için Windsor'daki St George's Şapeli'nde korona virüs tedbirlerine uygun olarak ayin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Buckingham Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, halktan Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tedbirlere riayet edilmesi istenmişti.

28 gün hastane kalmıştı

Prens Philip, 16 Şubat'ta "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart'ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti. Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi'ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirdikten sonra taburcu olmuştu.

Prens Philip ayrıca, 10 Ocak'ta korona virüs aşısı yaptırmıştı.

En uzun süreli kraliyet eşi oldu

Yunan adası Korfu'da 10 Haziran 1921 yılında dünyaya gelen Prens Philip, Elizabeth ile kraliçe olmadan 5 yıl önce 1947'de evlendi ve "en uzun süreli kraliyet eşi" oldu. Babası Yunanistan Kralı Birinci George'un küçük oğlu Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew olan Prens Philip'in 4 çocuğu, 8 torunu ve onların da 10 çocuğu bulunuyor. Philip ve Elizabeth, 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017'de kutlamışlardı. - LONDRA

Prens Philip, Koronavirüs, England, Londra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip için 41 pare top atışı - Son Dakika


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