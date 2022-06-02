İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, St Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmayacak - Son Dakika
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İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, St Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmayacak

02.06.2022 19:28
İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, St Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmayacak

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'ndaki askeri geçit törenini izledikten sonra rahatsızlandığını belirterek, Kraliçe'nin yarın St Paul Katedrali'nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in Buckingham Sarayı'ndaki askeri geçit törenini izledikten sonra rahatsızlandığını belirterek, Kraliçe'nin yarın St Paul Katedrali'nde düzenlenecek olan Şükran Günü ayinine katılmayacağını duyurdu.

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi II Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Platin Jubile etkinliğinin devamı olarak, yarın St Paul Katedrali'nde gerçekleşmesi planlanan Şükran Günü ayinine katılım sağlayamayacağını duyurdu.

Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ile başlayan kutlamalara Buckingham Sarayı'ndaki balkona çıkarak katılan Kraliçe'nin törenden sonra rahatsızlandığı belirtildi. Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Yarın ki St Paul Katedrali'ndeki Ulusal Şükran Günü Ayini'ne katılmak için gerekli yolculuk ve faaliyeti dikkate alan Majesteleri, büyük bir isteksizlikle katılmamaya karar verdi" ifadeleri kullanılarak, "Kraliçe, bu gece Windsor Kalesi'nde yapılacak olan aydınlatma etkinliğine katılmayı heyecanla bekliyor ve bugünü unutulmaz bir hale getiren herkese teşekkür ediyor" denildi.

Saraydan bir sözcü ise basına yaptığı açıklamada, "Kraliçe bugünkü geçit töreninden ve uçuştan keyif aldı, ancak biraz rahatsızlık yaşadı" dedi.

Daha öncede sağlık sorunları nedeniyle birçok etkinliğe katılamayan 96 yaşındaki Kraliçe, geçtiğimiz mayıs ayında parlamentonun açılış etkinliğine ve Buckingham Sarayı'ndaki geleneksel Bahçe Partisi etkinliklerine de katılamamıştı.

Öte yandan kraliyet ailesinin diğer üyeleriyle Buckingham Sarayı'nın balkonunda görünen Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70'inci yılına özel olarak düzenlenen kutlamaların pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Buckingham Sarayı'nda askeri geçit töreni ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinin uçuş gösterisinin ardından, yerel saatle 21.45 civarında Birleşik Krallık genelinde bin 500'den fazla aydınlatma etkinliği yapılması planlanıyor. Etkinlik İngiltere monarşisinde yıl dönümü, taç giyme gibi sembolik dönemlerde düzenlenen bir gelenek olarak sürdürülüyor. - MANCHESTER

İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, St Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmayacak
İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, St Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmayacak
İngiltere Kraliçesi II Elizabeth, St Paul Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılmayacak

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Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı Kraliçe II. Elizabeth için Londra sokakları çiçeklerle donatıldı
Kaynak: İHA

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