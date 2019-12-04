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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

6 saat önce

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi. Diğer yanda binlerce kişi de NATO zirvesini protesto etmek için Meydanı'ndan Buckingham Sarayı'na doğru yürüdü

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

Buckingham Sarayı, Resepsiyon, İngiltere, Hükümet, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:27 
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