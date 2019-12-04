İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi. Diğer yanda binlerce kişi de NATO zirvesini protesto etmek için Meydanı'ndan Buckingham Sarayı'na doğru yürüdü