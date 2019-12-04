İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth NATO liderleri için resepsiyon verdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'de bulunan liderler için resepsiyon düzenledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buckingham Sarayı'ndaki resepsiyona eşi Emine Erdoğan ile beraber katıldı.