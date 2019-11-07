İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bu kıştan itibaren yeni dikilecek kıyafetlerinde gerçek kürk kullanımına son verme kararı aldı. Kraliçe'nin bu kararı özellikle hayvan haklarını savunan gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı.



Kraliçe'nin kıyafetlerinden ve gardrobundan sorumlu Angela Kelly, alınan bu kararı yazdığı kitapta açıkladı. Kelly, kraliçenin yeni dikilecek kıyafetlerinde yalnızca suni kürk kullanılmasını istediği ve en az bir kıyafetindeki as kürk detaylarının suni kürkle değiştirileceğini belirtti.