Son Dakika Haberleri: İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı
Son Dakika Dünya İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı

6 saat önce

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bu kıştan itibaren yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı. Kraliçe'nin bu kararı özellikle hayvan haklarını savunan gruplar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth yeni dikilecek kıyafetlerinde suni kürk kullanma kararı aldı, System.String[]

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth bu kıştan itibaren yeni dikilecek kıyafetlerinde gerçek kürk kullanımına son verme kararı aldı. Kraliçe'nin bu kararı özellikle hayvan haklarını savunan gruplar tarafından memnuniyetle karşılandı.


Kraliçe'nin kıyafetlerinden ve gardrobundan sorumlu Angela Kelly, alınan bu kararı yazdığı kitapta açıkladı. Kelly, kraliçenin yeni dikilecek kıyafetlerinde yalnızca suni kürk kullanılmasını istediği ve en az bir kıyafetindeki as kürk detaylarının suni kürkle değiştirileceğini belirtti.

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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:13 
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