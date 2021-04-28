İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor - Son Dakika

İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor

28.04.2021 15:31
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor, System.String[]

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate'e düğün hediyesi olarak tahsis ettiği Anmer Hall, dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin doğal travertenleriyle yenilendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate'e düğün hediyesi olarak tahsis ettiği Anmer Hall, dünyaca ünlü beyaz cennet Pamukkale'nin doğal travertenleriyle yenilendi. Prens William, bir satış noktasında görüp beğendiği Pamukkale travertenini özel olarak işleyip İngiltere'ye gönderen Türk firmaya mektupla teşekkür etti.

İngiltere'de 2001 doğal taş tedariki için kurulan ve 2012 yılında Türkiye'ye yatırım yaparak Denizli'de fabrika kuran firma, mermer sektörüne getirdiği yeniliklerle Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde yayın yapan İngiltere merkezli özel bir dergi tarafından "2020 yılının en iyi doğal taş üreticisi" seçildi. Firmanın ününü duyan İngiliz Kraliyet Ailesi, firmanın dağıtım noktasına giderek Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens William'a düğün hediyesi olarak tahsis ettiği Anmer Hall'da yapılacak yenilme için doğal taş seçimi yaptı. Denizli'nin dünyaca ünlü beyaz cenneti Pamukkale civarından çıkartılan doğal travertenleri beğenilmesi için, firmanın Türkiye ayağından yardım istendi. Pamukkale bölgesinden temin edilen doğal travertenler, özel olarak işlenerek Şubat ayında İngiltere'ye gönderildi. Kraliyet ailesine teslim edilen doğal taşlar, kraliyet ailesinin 1862 yılından bu yana kullandığı Anmer Hall'ın ıslak zeminlerine özenle döşendi. Taşların güzelliği ve yapılan işçilikten büyük memnuniyet duyan Prens William, Türk firmasına gönderdiği mektupla teşekkür etti. Prensin mektubunda "Gönderilen ürünler için çok teşekkür ediyoruz. Ekselansları Cambridge Dükü ve Düşesi bize yardımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

"Cambridge Dükü ve Düşesi bize teşekkür mektubu göndermişler"

Prens William ve Prenses Kate'in kişisel olarak yaşadıkları Anmer Hall'e özel olarak seçtikleri doğal taşları Denizli'den hazırlayarak gönderen mermer firmasının Türkiye Genel Müdürü Celil Kılınç, "Bizim İngiltere'de 200 farklı noktada dağıtım yerimiz var. Anladığımız kadarıyla Cambridge Dükü ve Düşesi bu noktalardan bir tanesine gidiyor. Özel üretim istediklerini söylüyorlar. Sonra özel üretim işin içerisine girince bize geliyor konu. Bizde özel üretimleri yapıp kendilerine bunları teslim ettik. Hiç beklemediğimiz bir anda tamamen sürpriz oldu ve bize teşekkür mektubu göndermişler. Bizde kendilerinin gösterdikleri tevazu, büyüklükten dolayı gurur duyduk. Aynı zamanda da böyle bir mekanlarda Türk taşlarının kullanılıyor olması bizim için gurur kaynağı" dedi.

"Dünyada kimsenin yapmadığı ürünleri yapmayı başardık"

Kimsenin yapamadığını başardıkları için böyle bir başarı yakaladıklarına işaret eden Celil Kılınç, "Şirketimiz aslen İngiltere'de kuruldu. İngiltere'de doğal taş tedariki yaptık. Dünyadan malzemeler İngiltere'ye gidiyor ve depolarımız vasıtasıyla 200 civarında dağıtım noktasından dağıtılıyor. 2010 ile 2011 yılında Denizli'de fabrika kurduk. Kurduğumuz fabrika vasıtasıyla kendi ürünlerimizi İngiltere, Kanada, Amerika ve Avusturalya gibi ülkelerde dağıtımına başladık. İhracat yapılan pazarlarda faaliyet gösteren bir iş dergisi tarafından bize '2020 yılının En İyi Doğal Taş Tedarikçisi' unvanı verildi. Bundaki en büyük neden bizim Ar-Ge faaliyetlerimiz sonucunda ortaya kurduğumuz ürünlerle alakalıydı. Dünyada kimsenin yapmadığı ürünleri yapmayı başardık" diye konuştu.

"Dünya patentli olan sistemimiz sayesinde ihraç ediyoruz"

"Dünyada sadece kendilerinde olan ve Ar-Ge biriminin ürettiği makinelerin sektörün önünü açtığına işaret eden Kılınç, şöyle konuştu:

"Dünya patentlerine sahip bu hat vasıtasıyla ürettiğimiz ürünler başkası tarafından üretilmediğinden dolayı bu hat sayesinde başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu gördüğünüz taş bu zamana kadar ince kesilip fayans haline getirilememiş. Biz bunu kendi Ar-Ge merkezinde yaptığımız dünya patentli olan sistemimiz sayesinde ince bir şekilde büyük ebatlarda keserek fayans haline getirip tamamen ihraç ediyoruz." - DENİZLİ

İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor
İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor

Prens William, Pamukkale, England, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İngiltere Kraliçesinin evini Pamukkale'nin doğal travertenleri süslüyor - Son Dakika Ekonomi


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