İngiltere kraliyet ailesinden dört nesil aynı karede - Son Dakika
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İngiltere kraliyet ailesinden dört nesil aynı karede

6 saat önce

İngiltere tarihinde tahta en uzun süre kalan hükümdar unvanını taşıyan Kraliçe II. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William ve torununun oğlu Prens George ile kameralara poz verdi.

İngiltere kraliyet ailesinden dört nesil aynı karede, System.String[]

İngiltere kraliyet tahtının sahibi ile üç varisi aynı karede toplandı. Ülke tarihinde tahta en uzun süre kalan hükümdar unvanını taşıyan Kraliçe II. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William ve torununun oğlu Prens George ile kameralara poz verdi.


Fotoğraf, Ranald Mackechine tarafından 18 Aralık 2019'da Buckingham Sarayı'da çekildi.

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Prens William, Prens Charles, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:57 
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