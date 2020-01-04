İngiltere kraliyet ailesinden dört nesil aynı karede

İngiltere kraliyet tahtının sahibi ile üç varisi aynı karede toplandı. Ülke tarihinde tahta en uzun süre kalan hükümdar unvanını taşıyan Kraliçe II. Elizabeth, oğlu Prens Charles, torunu Prens William ve torununun oğlu Prens George ile kameralara poz verdi.



Fotoğraf, Ranald Mackechine tarafından 18 Aralık 2019'da Buckingham Sarayı'da çekildi.