İngiltere kraliyet ailesinin en küçük üyesi Prens Louis'in sesi ilk defa duyuldu - Son Dakika

İngiltere kraliyeti veliahtı Prens William ve Düşes Kate'in en küçük oğulları Prens Louis (2), ünlü İngiliz belgesel yapımcısı Sir David Attenborough'a görüntülü arayarak doğa hakkında soru sordu. O anları görüntüleyen kraliyet ailesi, videoyu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ağabeyi ve ablası Veliaht Prens George ve Prenses Charlotte ile birlikte, ünlü belgesel yapımcısı ve sunucusu Sir David Attenborough ile sohbet eden Prens Louis'in sesi ilk kez duyuldu ve Prens Louis "Hangi Hayvanı seversin?" dedi.