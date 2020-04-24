İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi tepkiye yol açtı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi tepkiye yol açtı - Son Dakika Dünya

İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi tepkiye yol açtı

14 dakika önce

? Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere'de, Kraliyet Donanması komutanına mürettebatına barbekü partisi verdi.

İngiltere Kraliyet Donanması'nda barbekü partisi tepkiye yol açtı, System.String[]
?  Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sıkı sosyal izolasyon kuralları uygulanan İngiltere'de, Kraliyet Donanması komutanına mürettebatına barbekü partisi verdi. Donanmada gerçekleştirilen barbekü partisi ülkede tepkilere neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de Kraliyet Donanması'nın denizaltısı olan HMS Trenchant iki ay boyunca denizde kaldıktan sonra Devonport Deniz Üssü'ne yanaştı. Denizaltı komutanı, 'evinize hoş geldiniz' sloganıyla, gemiden ayrılmadan önce mürettebatına moral olması için müzikli bir barbekü partisi düzenledi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere'de salgından yakınları ölen kişiler, gemideki parti görüntülerinin sosyal medyaya sızmasının ardından olaya tepki gösterdi.

BARBEKÜ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ALDI

Sosyal medyaya sızan görüntüler üzerine, İngiltere halkı sıkı sosyal izolasyon kuralları uygularken, donanmanın yaptığı barbekü partisine tepki gösterdi. Komutanın, eve dönmeden önce mürettebatını neşelendirmek için limanda partiye izin verdiğini söyleyen bir donanma subayı, "Komutan, 'denizde uzun bir süre kaldıktan sonra mürettebatı neşelendirmeye yardımcı olacağını' söyledi. Disko ve barbekü yapmamıza izin verdi" dedi. Su altında kendi kendilerine 2 ay boyunca sosyal izolasyon uygulamalarına rağmen, 150 mürettebata aynı şeyi iki hafta daha evde yapmaları gerektiği bilgisi verildi.

Açılan soruşturma üzerine Kraliyet Donanması sözcüsü, "Soruşturma devam ediyor. Daha fazla yorum yapmak uygunsuz olur" şeklinde açıklama yaptı.


- Kara
Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:50 Kaynak: DHA

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