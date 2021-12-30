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İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti - Son Dakika

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti

30.12.2021 08:17

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, büyük tartışma çıkarttı.

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti.

ANBEAN KAMERADA

O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

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Togo Cumhuriyeti, England, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü! Üstüne basıp öylece yürümeye devam etti - Son Dakika
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