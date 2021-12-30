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İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü - Son Dakika

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü

30.12.2021 08:52

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti.

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızı, yürüyüş sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürerek yoluna devam etti. Muhafızın davranışı, ülkeyi ikiye böldü.

İngiltere'de bir Kraliyet Muhafızının hareketi, ülke gündemine oturdu. Muhafız, rutin yürüyüşü sırasında önüne çıkan çocuğu yere düşürdü ve yoluna devam etti. O anlar yürüyüşü izleyen birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyadaya hızla yayınlan görüntü 1 milyon 800 bin görüntüleme aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları muhafızın çocuğu düşürmemesi gerektiğini savunarak duruma tepki gösterdi. Bazıları ise işini yaptığını belirterek muhafızı savundu ve ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

(İHA)

İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü

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Togo Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu yere düşürdü - Son Dakika


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