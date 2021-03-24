İngiltere, Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğal gaz araştırmalarına izin verecek - Son Dakika

İngiltere, Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğal gaz araştırmalarına izin verecek

24.03.2021 14:45
İngiltere, Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğal gaz araştırmalarına izin verecek, System.String[]

İngiliz hükümeti, enerji şirketlerinin çevre ve iklim şartlarını yerine getirmesi şartıyla Kuzey Denizi'nde petrol ve doğal gaz keşif faaliyetlerine izin verileceğini duyurdu.

İngiliz hükümeti, enerji şirketlerinin çevre ve iklim şartlarını yerine getirmesi şartıyla Kuzey Denizi'nde petrol ve doğal gaz keşif faaliyetlerine izin verileceğini duyurdu.

İngiliz hükümeti açıklamasında, hükümetin özel sektörle birlikte toplam 16 milyar sterlin yatırım yaparak 2030'a kadar Kuzey Denizi'nde enerji üretiminden kaynaklı karbon emisyonunu yüzde 50 seviyesinde azaltmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Hükümet, gelecekteki lisansların sadece İngiltere'nin iklim değişikliği hedefleriyle uyumlu olması şartıyla verilmesinin hayati önem taşıdığına inanmaktadır." denildi.

Özel sektörle birlikte yapılacak yatırımın Kuzey Denizi enerji kaynaklarındaki dönüşümü sağlayacağı, 40 bin kişilik istihdamı destekleyeceği kaydedilen açıklamada, hükümetin enerji şirketleri ile Kuzey Denizi'nde enerji üretiminden kaynaklı karbon emisyonunun 2025 yılına kadar yüzde 10, 2027'ye kadar yüzde 25, 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması konusunda anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Kamu ve özel sektörün, karbon emisyonunun azaltılması için toplam 16 milyar sterlin seviyesinde ortak yatırım yapacağı belirtilen açıklamada, bunun 3 milyarının fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminin yenilenebilir enerji kaynakları ile değiştirilmesi için kullanılacağı, 3 milyar sterlinin karbon depolama, 10 milyar sterlinin de hidrojen üretimi için kullanılmasının planlandığı bildirildi.

"İngiltere'nin temiz enerjiye sahip ülke olacağı konusunda net bir mesaj"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere İş ve Enerji Bakanı Kwasi Kwarteng, özel sektör ile yaptıkları anlaşmanın İngiltere'nin temiz enerjiye sahip bir ülke olacağı konusunda net bir mesaj niteliği taşıdığını vurguladı.

Kwarteng, enerji sektöründe istihdam edilenlerin; geri dönülmez bir şekilde fosil yakıtlardan uzaklaşılırken geride bırakılmayacağını belirtti.

Kuzey Denizi, Doğalgaz, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere, Kuzey Denizi'nde yeni petrol ve doğal gaz araştırmalarına izin verecek - Son Dakika Ekonomi


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