İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

27.02.2022 21:29

Wembley Stadı'na gelen taraftarlardan genel görüntüler 3 Chelsea taraftarıyla Abramovich'in yönetimi bırakmasına ilişkin röportaj LONDRA - İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Liverpool'la karşı karşıya geliyor.

Wembley Stadı'na gelen taraftarlardan genel görüntüler

3 Chelsea taraftarıyla Abramovich'in yönetimi bırakmasına ilişkin röportaj

LONDRA - İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Liverpool'la karşı karşıya geliyor. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesi sonrası yönetimi bıraktığını açıklamıştı. Chelsea, 19 yıldır takımı yöneten Abramovich'in ardından ilk maçına çıkıyor.

İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor
İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor

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Roman Abramovich, Chelsea'nin yönetimini devretti Roman Abramovich, Chelsea'nin yönetimini devretti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor - Son Dakika
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