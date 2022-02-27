İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea, Liverpool'la karşı karşıya geliyor - Son Dakika

Wembley Stadı'na gelen taraftarlardan genel görüntüler
3 Chelsea taraftarıyla Abramovich'in yönetimi bırakmasına ilişkin röportaj
LONDRA - İngiltere Lig Kupası finalinde Chelsea başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Liverpool'la karşı karşıya geliyor. Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, ülkesinin Ukrayna'ya müdahalesi sonrası yönetimi bıraktığını açıklamıştı. Chelsea, 19 yıldır takımı yöneten Abramovich'in ardından ilk maçına çıkıyor.
Kaynak: AA
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