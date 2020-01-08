İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Aston Villa'yı konuk edecek.



Muhtemel 11'ler...



Leicester City: Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.



Aston Villa: Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Hourihane, Taylor; Trezeguet, Kodjia, Grealish.



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- Leicester City'nin oynadığı son 4 maç tamamlandı.



Leicester City'nin oynadığı son 6 Premier Lig maçında ilk yarı gol atılırken, bu maçların 5'i ise "İY 1.5 ÜST" oldu.



Leicester City, Premier Lig'de Liverpool'dan sonra en az gol yiyen takım.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...



