İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa - Son Dakika Spor

İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa

6 saat önce

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Aston Villa'yı konuk edecek.

İngiltere Lig Kupası | Leicester City - Aston Villa, System.String[]

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını terlettiği Leicester City, İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Aston Villa'yı konuk edecek.


Muhtemel 11'ler...


Leicester City:  Schmeichel; Pereira, Evans, Çağlar Söyüncü, Chilwell; Ndidi; Perez, Tielemans, Maddison, Barnes; Vardy.


Aston Villa:  Nyland; Konsa, Mings, Hause; Guilbert, Luiz, Hourihane, Taylor; Trezeguet, Kodjia, Grealish.


İÇİN ANAHTAR İSTATİSTİKLER BURADA!


- Leicester City'nin oynadığı son 4 maç tamamlandı.


Leicester City'nin oynadığı son 6 Premier Lig maçında ilk yarı gol atılırken, bu maçların 5'i ise "İY 1.5 ÜST" oldu.


Leicester City, Premier Lig'de Liverpool'dan sonra en az gol yiyen takım.

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


Leicester City FC, Aston Villa, İngiltere, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:26 
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