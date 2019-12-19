İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi - Son Dakika
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İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi

6 saat önce

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finalistler belirlendi, System.String[]

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupanın çeyrek final aşaması, yapılan 3 maçla sona erdi.

Milli oyuncuları karşı karşıya getiren karşılaşmada, İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Leicester City, normal süresi 2-2 biten maçta penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük sağladığı Everton'ı eledi.

Maçın normal süresinde Leicester City'nin gollerini James Maddison ve Jonny Evans, Everton'ın gollerini ise Tom Davies ve Leighton Baines kaydetti.

Leicester City'de Çağlar Söyüncü 82'nci dakikada oyuna dahil olurken, Everton'da ise 78'inci dakikada oyuna giren Cenk Tosun takımının 2'nci golünün asistini yaptı. 28 yaşındaki milli oyuncu, penaltılara giden mücadelede takımı adına kullandığı ilk penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Diğer maçlarda Manchester City, 3'üncü Lig ekiplerinden Oxford United'ı Joao Cancelo ve Raheem Sterling'in 2 golüyle 3-1 yendi. Oxford United'ın tek golünü Matt Taylor kaydetti.

Manchester United ise Marcus Rashford, Ryan Jackson (kendi kalesine) ve Anthony Martial'in ağları sarstığı maçta 4'üncü Lig ekiplerinden Colchester United'ı 3-0 mağlup etti.

Leicester City FC, İngiltere, Everton, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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