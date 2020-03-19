İngiltere, ligleri devam ettirmenin yollarını arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor İngiltere, ligleri devam ettirmenin yollarını arıyor - Son Dakika Spor

İngiltere, ligleri devam ettirmenin yollarını arıyor

6 saat önce

"Güvenli bir ortam oluştuğu anda ligleri başlatayacağız"- İngiltere'de futbol, 30 Nisan'dan önce başlamayacak.

İngiltere, ligleri devam ettirmenin yollarını arıyor, System.String[]

"Güvenli bir ortam oluştuğu anda ligleri başlatayacağız"

- İngiltere'de futbol, 30 Nisan'dan önce başlamayacak

- İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Premier Lig, EFL Championship, FA Kadınlar Süper Ligi, İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) ve İngiltere Antrenörler Birliği (LMA) yayınladıkları ortak bildiri ile birlikte, İngiltere'deki profesyonel futbolun koronavirüs salgını etkilerinden kurtulup, liglere devam edilmesinin yollarını aradıklarını açıkladılar.

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere'deki tüm futbol organizasyonların askıya alınmasının ardından, İngiltere futbolunun tüm paydaşları bir araya gelerek çözüm aradı.

LİGLER, 30 NİSAN'DAN DAHA ERKEN BİR SÜREDE BAŞLAMAYACAK

Yapılan ortak açıklamada, İngiliz futbolunun koronavirüsten etkilendiğinin ortada olduğu ve güvenli bir ortam oluştuğu anda 2019/2020 sezonunun devam edeceği kaydedildi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) Yönetmelikleri'ne göre futbol sezonunun 1 Haziran'a kadar sona ermesi gerektiği kuralının bu sezon için kaldırıldığı açıklanırken, liglerin 30 Nisan'dan daha erken bir sürede başlamayacağı konusunda hemfikir olunduğu belirtildi.


İngiltere, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:26 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Nihat Özdemir: Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması
Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak         
14:05
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak         
11:42
Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti Hataylı aktar; defne yaprağı, biberiye ve karanfil ile koronavirüse karşı doğal dezenfektan üretti         
11:41
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor         
11:26
İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı İstanbul Yavuz Selim Camii'nde cemaatle namaz kılma tartışması yaşandı         
11:00
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 22:58:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere, ligleri devam ettirmenin yollarını arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]