Son Dakika Haberleri: İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor
Son Dakika Dünya İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor - Son Dakika Dünya

İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor

6 saat önce

İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor. Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü

İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor, System.String[]

İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor.


Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

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İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:28 
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