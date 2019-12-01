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İngiltere, Londra'daki bıçaklı saldırganı durduran 3 'kahramanı' konuşuyor
6 saat önce
İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor. Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü
İngiltere, Londra Köprüsü'nde bıçakla iki kişiyi öldüren saldırganı durdurmaya çalışan üç kişiyi konuşuyor.
Londra'da cuma akşamı Londra Köprüsü üzerinde bıçaklı saldırı düzenleyen 28 yaşındaki terör suçlusu Usman Khan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:28
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