İngiltere Lübnan Hizbullahı'nı Terör Listesine Aldı

İngiliz İçişleri Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine aldı.

İngiliz İçişleri Bakanlığı, Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil bütünüyle terör örgütleri listesine aldı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirildi.



Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edildi.



İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.



Bakanlık açıklamasında, yarından itibaren DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtildi.



İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.

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