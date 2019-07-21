Son Dakika Haberleri: İngiltere Maliye Bakanı'ndan canlı yayında 'istifa' açıklaması
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İngiltere Maliye Bakanı'ndan canlı yayında 'istifa' açıklaması

5 dakika önce

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Boris Johnson'ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı'ndan canlı yayında 'istifa' açıklaması, System.String[]
İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, Boris Johnson'ın başbakan seçilmesi halinde istifa edeceğini açıkladı. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, bugün canlı yayında yaptığı açıklamayla Boris Johnson'ın başbakan olması durumunda istifa edeceğini duyurdu. Hammond, "Kovulmayacağımdan eminim. Çünkü o aşamaya gelmeden istifa edeceğim. Boris Johnson'ın başbakan seçileceği göz önüne alınacak olursa, onun kabinesinde görev alma koşulunun 31 Ekim'de anlaşmasız bir Brexit'i kabul etmeyi içerdiğini anlıyorum. Bu, benim asla imzalayamayacağım bir şey" dedi.
(İHA)
Philip Hammond, Boris Johnson, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:35 Kaynak: İHA
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