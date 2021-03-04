İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak' - Son Dakika
BBC

İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak'

04.03.2021 17:27
İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak', System.String[]

İngiltere'de iki önde gelen bağımsız düşünce kuruluşu, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı dün açıkladığı 2021 bütçesi nedeniyle eleştirdi.

İngiltere'de iki önde gelen bağımsız düşünce kuruluşu, Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı dün açıkladığı 2021 bütçesi nedeniyle eleştirdi. Joseph Rowntree Vakfı ve Resolution Foundation'a göre, bütçe ülkede gelir dağılımındaki adaletsizlikleri artıracak ve daha çok insanı yoksulluğa sürükleyecek.

Yoksulluk konusuna odaklı çalışmalar yapan Joseph Rowntree Vakfı adlı düşünce kuruluşu, yeni bütçede işsizlik yardımına salgın döneminde yapılan haftada 20 sterlinlik ilavenin 6 ay sonra kesilmesinin yoksulluğu artıracağına dikkat çekti.

Kuruluş, gelecek sonbaharda, tam da salgın nedeniyle kapanan işyerlerinde çalışanların maaşlarının devletçe karşılanması uygulaması sona erer ve işsizliğin en yüksek düzeyine çıkması beklenirken, işsizlik yardımının kesilmesinin 500 bin kişiyi yoksulluğa sürükleyeceğini, bunların 200 bininin de çocuklar olacağını tahmin ediyor.

Joseph Rowntree Vakfı'nın verdiği rakam resmi tahminlere dayanıyor.

Bütçe Planlama Dairesinin tahminlerine göre İngiltere'da işsizlerin sayısı yılın sonlarına doğru şu ana kıyasla 500 bin kişi daha fazla olacak. Buna rağmen hükümet yeni bütçede işsizlere desteği, reel olarak 1990'lardan bu yana en düşük düzeye indirdiği için eleştiriyor.

'Yoksulların geliri yüzde 7 düşecek'

Resolution Foundation adlı diğer bir düşünce kuruluşu ise bütçeyle ilgili değerlendirmesinde yaşam standardına ve düşük gelir gruplarına odaklandı. Kuruluş en yoksul hanelerin gelirlerinin yüzde 7 düşüş göstereceğini tahmin ediyor.

Kuruluş, değerlendirmesinde, bütçede alınan önlemler ışığında, bu yıl ücretlilerin reel gelirlerinin düşeceğini ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi koronavirüs salgınının etkilerinden kurtulmaya başladıktan sonra bile reel gelirlerin artmayacağını öngörüyor ve ülkede yaşam standartları bakımından kayıtlara geçen en kötü dönemlerden birine girileceğini tahmen ediyor.

Resolution Foundation'ın analizine göre bu mali yıl içinde hane gelirleri enflasyonun gerisinde kalacak ve bu da yaşam standartlarında düşüş anlamına gelecek. Üstelik hane gelirleri önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl ortalama sadece binde 3 artış gösterebilecek.

Kuruluşun başkanı Torsten Bell, "Maliye Bakanı hem şimdi harcayıp hem de sonra vergilendirmek konusunda cömert davranmış. Ekonomiyi şu anda korumaya alıp, canlanmayı garantilemek ve kamu maliyesini sonra tamir etmek şeklindeki bu yaklaşım genel hatlarıyla doğru" dedikten sonra planın ayrıntılarına ilişkin kaygılarını dile getirdi:

"Fakat planın ayrıntıları, sağlanmak istenen canlanma için hanelerin desteklenmesi için yeterli önlemlerin alınıp alınmadığı, harcamalarda öngörülen yeni kesintilerin gerçekten yapılıp yapılamayacağı ve İngiltere kamu maliyesinin uzun vadede sürdürülebilir bir yolda olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri uyandırıyor."





Maliye Bakanı planlarını savundu

Maliye Bakanı Rishi Sunak bugün BBC'de katıldığı bir programda bütçesinde koronavirüs dolayısıyla verdiği desteği karşılamak için aldığı önlemlerin en çok yoksulları vuracağı eleştirilerini reddetti.

Sunak bütçede kapanan işyerlerinde çalışanların maaşlarının ödenmesine Eylül ayına kadar devam edileceğini duyurmuştu.

Ancak Maliye Bakanı aynı zamanda, işsizlik yardımına salgın döneminde yapılan haftalık 20 sterlin ilaveyi aynı sürenin sonunda durdurmayı öngörmesinin yanısıra vergiden muaf tutulan ilk gelir dilimini de donduruyor. Normal olarak vergiden muaf olan miktarın enflasyonla uyumlu olarak artırılması gerekiyordu.

Bu da en düşük gelir grubundaki bir milyonu aşkın kişinin daha gelir vergisi ödemesi ya da zaten ödeyenlerin vergisinin artması anlamına geliyor.

Fakat Sunak bütçede alınan önlemlerle, hiç kimsenin evine giren gelirin düşmeyeceğini, ve vergi muafiyetini dondurmanın yüksek gelir gruplarını daha çok etkileyeceğini savundu.

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre yeni vergi düzenlemeleri ile daha önce vergiden muaf olan 1 milyon 300 bin kişi vergi ödemeye başlayacak ve yetişkin nüfusun yüzde 10'u en yüksek vergi dilimi olan yüzde 40'lık gruba dahil olacak.

Sunak'ın bütçesine dün parlamentoda ana muhalefet İşçi Partisi de "toplumun en yoksul kesimlerini gözetmeme" eleştirisi getirmişti.

Kurumlar vergisi iki yıl sonra artacak

Sunak'ın bütçesinde bir başka vergi artırımı da belli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerin karlarından alınan vergiyi yüzde 19'dan yüzde 25'e çıkarması oldu. Fakat bu vergi artırımı 2023'e kadar yürürlüğe girmeyecek.

2023'ün seçim yılı olması bu verginin gerçekten yürürlüğe girip giremeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açıyor.

İngiltere Sanayiciler Birliği Genel Başkanı Tony Danker, kurumlar vergisindeki artışın birçok şirketin "nefesini keseceğini" ve İngiltere'de yatırım yapmayı planlayan şirketleri kaygılandıracağını söyledi.

Ancak Maliye Bakanı Sunak, bunun artışa rağmen hala uluslararası düzeyde rekabet gücü olan bir vergi oranı olduğunu söylüyor.

Bütçe Plan Dairesi, İngiltere'de vergi yükünün 2025-26'ya kadar ulusal gelirin yüzde 35'ine çıkacağını ve bunun 1960'lardan bu yana en yüksek vergi düzeyi olduğunu açıkladı.

BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, salgının yarattığı olağanüstü koşulların teorik olarak düşük vergiler ve düşük kamu harcamalarından yana olan iktidardaki Muhafazakar Parti'yi, pratikte bu çizgiden ciddi şekilde uzaklaşmaya zorladığını söylüyor.

İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak'
İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak'

Maliye Bakanı, İşsizlik, England, Vergi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak' - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Kubilay Aka, Cam Tavanlar projesiyle anlaştı Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ilanlara karşı Times Meydanı'nda 15 Temmuz'u anlatan kamyonetler dolaştı         
06:09
Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu         
00:52
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor         
23:44
Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu         
22:34
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım         
19:17
Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki         
17:57
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 08:13:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Maliye Bakanı Sunak'a bütçe eleştirisi: 'Gelir dağılımında adaletsizlik ve yoksulluk artacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei