İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı - Son Dakika Ekonomi

İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı

7 saat önce

İngiltere Maliye Bakanlığı görevine Rishi Sunak'ın atandığı bildirildi.

İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı, System.String[]

İngiltere Maliye Bakanlığı görevine Rishi Sunak'ın atandığı bildirildi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Sajid Javid'in istifasının ardından yerine daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan Sunak'ın atandığı duyuruldu.

39 yaşındaki Sunak ilk kez 2015 yılında Muhafazakar Parti vekili olarak parlamentoya girmişti.

Rishi Sunak, Winchester Koleji'ni bitirdikten sonra Oxford Üniversitesi'nde Politika, Felsefe ve Ekonomi alanlarında lisans eğitimi aldı. Sunak daha sonra ABD Stanford Üniversitesi'nde MBA (işletme yüksek lisansı) yaptı. Sunak, 1960'lı yıllarda İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dalaman'a gelen uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası
Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor Kuzey Kore'de koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınan bakanlık yetkilisi idam edildi Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İngiltere Maliye Bakanlığı'na Rishi Sunak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]