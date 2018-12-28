Son Dakika Haberleri: İngiltere market poşetlerine iki kat zam yapacak

İngiltere market poşetlerine iki kat zam yapacak

1 saat önce

Türkiye'de market poşetleri 1 Ocak'tan itibaren 25 kuruş olacak.

İngiltere market poşetlerine iki kat zam yapacak, System.String[]
Türkiye'de market poşetleri 1 Ocak'tan itibaren 25 kuruş olacak. Benzer bir uygulamayı 2005'ten bu yana sürdüren İngiltere ise poşet ücretini iki kat artırmayı ve uygulamayı marketlerin yanı sıra tüm mağaza ve dükkanları kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünüyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:00 

Türkiye, İngiltere, Ekonomi
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