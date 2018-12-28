İngiltere market poşetlerine iki kat zam yapacak
1 saat önce
Türkiye'de market poşetleri 1 Ocak'tan itibaren 25 kuruş olacak.
Türkiye
'de market poşetleri 1 Ocak'tan itibaren 25 kuruş olacak. Benzer bir uygulamayı 2005'ten bu yana sürdüren İngiltere
ise poşet ücretini iki kat artırmayı ve uygulamayı marketlerin yanı sıra tüm mağaza ve dükkanları kapsayacak şekilde genişletmeyi düşünüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:00
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