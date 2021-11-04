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İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu - Son Dakika

İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu

04.11.2021 14:45
İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde Merck firmasının ürettiği ilacın kullanımına şartlı yetki verildi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde Merck firmasının ürettiği ilacın kullanımına şartlı yetki verildi.

İngiltere böylece Kovid-19'a karşı geliştirilen bir ilaca dünyada ilk onayı veren ülke oldu.

Yetkililer, vatandaşların, Molnupiravir adlı ilaca ulusal bir çalışmayla kış aylarında erişebileceğini açıkladı.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid de "Bugün ülkemiz için tarihi bir gün, çünkü İngiltere şu anda dünyada Kovid-19 için evde alınabilecek bir antivirali onaylayan ilk ülke." dedi.

Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Servisine (NHS) atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Molnupiravir'i mümkün olan en kısa sürede ulusal çalışma yoluyla hastalara dağıtma planı belirlemek için NHS ile birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktorlar, tedavinin aşıya iyi yanıt vermeyen kişiler için özellikle önemli olacağını belirtiyor.

Şartlı yetkiyle Kovid-19 testi pozitif çıkan ve risk grubundaki 18 yaş üstü yetişkinlerin kullanımı için lisans alan ilacın, hastalığı evde hafif veya orta şiddette geçiren kişiler tarafından 5 gün boyunca günde iki doz kullanılması gerekiyor.

Semptomları azaltan ve iyileşmeyi hızlandıran ilacın, hastanelerdeki vaka yüklerini hafifletmesi ve zayıf sağlık sistemlerine sahip daha yoksul ülkelerde salgını engellemeye yardımcı olması bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi de kasım sonunda ilacın güvenliğini ve etkinliğini incelemek üzere bağımsız uzmanlardan oluşan bir kurul toplayacağını duyurmuştu.

Togo Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu - Son Dakika
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