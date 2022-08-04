İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı

04.08.2022 15:41

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonu kontrol altına alabilmek adına son 27 yılın en yüksek faiz artışını gerçekleştirdi. Politika faizini 50 baz puan yükselten banka, faizi yüzde 1,75 seviyesine çıkardı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 0,50 baz puan artırarak yüzde 1,75 seviyesine çıkardı. Banka, artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 1995 yılından bu yana tek seferde en yüksek faiz artışına imza atarken, son adımla birlikte politika faizi Aralık 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ÜLKEDE ENFLASYONUN EKİMDE ZİRVE YAPMASI BEKLENİYOR

BoE Para Politikası Kurulu tutanaklarında, Kurul'un 8 üyesinin politika faizinin 50 baz puan, bir üyesinin ise politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı kaydedildi. Ülkede enflasyonun bu yılın ekim ayında yüzde 13,3 ile zirve yapmasının beklendiği aktarılan tutanaklarda, hanehalkının aylık ortalama enerji faturasının geçen yıla oranla 3 kat artarak yaklaşık 300 sterline yükseldiği, bu artışın hanehalkı üzerinde yaratacağı baskı nedeniyle ekonominin bu yılın son 3 ayında resesyona girmesinin beklendiği belirtildi.

FAİZ ARTIŞLARI DEVAM EDEBİLİR

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, faiz artışı kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, mayıs ayı raporundan bu yana tahminlerde yapılan revizyonların çoğunun itici gücünün Ukrayna'da devam eden savaş ve artan enerji fiyatlarından kaynaklandığını belirtti. BoE'nin enflasyonun hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekilmesi konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Bailey, BoE'den ileride faiz artışı yönünde yeni adımların gelebileceğinin işaretini de verdi.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

"Tüm seçenekler masada" ifadesini kullanan Bailey, BoE'nin enflasyonda yüzde 2 seviyesine ulaşılması konusunda "şayet" ya da "fakat" gibi bir söyleminin olmadığını söyledi. Bailey, İngiltere'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 13'ün üzerine çıkarak zirve yapmasının beklendiğini, gelecek yılın büyük bir kısmında da "çok yüksek" seviyelerde seyretmeye devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Finans İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere Merkez Bankası'ndan yeni enflasyon hamlesi: 27 yılın en yüksek faiz artışı yapıldı - Son Dakika
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