Son Dakika Haberleri: İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi

8 dakika önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmediğini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi, System.String[]
İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmediğini duyurdu.
İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada politika faizinin beklentiyle uyumlu şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada bankanın varlık alım hedefinin değiştirmeyerek 435 milyar sterlinde tutulduğu, faiz ve varlık alım hedefine ilişkin kararların Para Politikası Kurulu'nun oy birliği ile alındığı kaydedildi.
Bankanın Para Politikası Kurulu tutanaklarında, "Aşağı yönlü riskler artış gösterdi. Küresel boyutta ticaret gerilimleri yoğunlaştı. Brexit'in anlaşmasız şekilde gerçekleşmesi olasılığı arttı." ifadelerine yer verildi.
Gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarının azaldığı belirtilen tutanaklarda, " Brexit'e ilişkin belirsizlikler İngiltere'nin faiz oranları üzerinde aşağı yönlü ek baskı yaratıyor, sterlinin değer kaybetmesine neden oluyor." yorumuna da yer verildi.
Tutanaklardan mayıs ayında enflasyonun bankanın hedefi olan yüzde 2,0 seviyesine gerilediği, bu yılın geri kalanında ise bu seviyenin altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:51 Kaynak: AA
faiz, politika, ingiltere merkez bankası, ingiltere, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paul Scholes'a 8 bin sterlin bahis cezası FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Altın uçuşa geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 14:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Merkez Bankası faizi değiştirmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]