İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
7 saat önce
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceğini duyurdu.
BoE'nin Para Politikası Komitesi, Çarşamba günü yaptığı oylamada ikiye karşı yedi oyla faizlerin yüzde 0.75'te sabit kalması kararlaştırıldı.
Açıklamaların ardından sterlin, dolar karşısında yüzde 0.26 zayıfladı.
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