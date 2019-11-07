Son Dakika Haberleri: İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

7 saat önce

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceğini duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceğini duyurdu.

BoE'nin Para Politikası Komitesi, Çarşamba günü yaptığı oylamada ikiye karşı yedi oyla faizlerin yüzde 0.75'te sabit kalması kararlaştırıldı.

Açıklamaların ardından sterlin, dolar karşısında yüzde 0.26 zayıfladı.


İngiltere Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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