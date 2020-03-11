İngiltere Merkez Bankası koronavirüs önlemi: Politika faizini 50 baz puan indirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İngiltere Merkez Bankası koronavirüs önlemi: Politika faizini 50 baz puan indirdi - Son Dakika Dünya

İngiltere Merkez Bankası koronavirüs önlemi: Politika faizini 50 baz puan indirdi

7 saat önce

Faiz indirimi ile BoE de koronavirüs salgınıyla mücadele için para politikası adımı atan küresel merkez bankaları listesine girdi

İngiltere Merkez Bankası koronavirüs önlemi: Politika faizini 50 baz puan indirdi, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası (BoE), olağanüstü toplantıyla, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 0,25'e düşürdü.


İngiltere Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için faiz oranlarının indirildiği bildirildi.

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İngiltere Merkez Bankası, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:30 
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