İngiltere Merkez Bankası negatif faizde "kademeli bir sistem olasılığını" değerlendiriyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, bankanın başkan yardımcısı Dave Ramsden ve başekonomisti Andy Haldane, negatif faiz olasılığını değerlendirdi.

Bankanın düzenlendiği toplantıda konuşan, BoE Başkanı Bailey, bankanın olası bir parasal sıkılaştırma için ekonomik toparlanmaya ilişkin net verilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bailey, bankanın olası bir politika sıkılaştırmasına gitmeden önce ekonomik güven seviyesinden daha fazlasını görmesi gerektiğini, bunun da zaman alabileceğini belirterek, "Banka eğer gerekirse negatif faiz oranlarına ilişkin kademeli bir sistemin uygulanmasını değerlendiriyor." ifadesini kullandı.

"Negatif faiz acil durum için"

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden de negatif faizlerin ekonominin ve finansal sistemin durumuna bağlı olarak arzu edilmeyen sonuçları olabileceğini belirterek, Para Politikası Kurulu (MPC) üyelerinin negatif faiz oranlarına ilişkin farklı değerlendirmeleri olabileceğini söyledi.

Negatif faizin acil durumda kullanılmak için alet çantasında bulundurulduğunu belirten Ramsden, bankanın bu seçeneği şu anda kullanmayı düşünmediğini kaydetti.

"Ekonomide güçlü toparlanma bekleniyor"

BoE Başekonomisti Andy Haldane ise bankanının yakın vadede politika istikamatine ilişkin kesin bir şekilde işaret vermediğini belirterek, negatif faiz tartışmalarının daha çok olası bir acil durum planlaması olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere'nin ekonomik büyümesinde ve enflasyon cephesinde oldukça güçlü bir toparlanma öngörüldüğünü belirten Haldane, bu yılın ilk yarısının sonuna doğru ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) kaynaklı ölümlerin büyük oranda azalmasının beklendiğini kaydetti.

Haldane, İngiltere'de halen devam eden üçüncü karantina uygulamasında yaklaşık 4,5 milyon kişinin hükümetin maaş destek programından faydalandığını ifade etti.

İngiltere'de konut sektörüne ilişkin göstergelerin 2021 yılı başında yavaşlamaya başladığını belirten Haldane, ekonomik toparlanmanın görülmesiyle yılın geri kalanında tekrar güçlenebileceğini dile getirdi.

İngiltere Merkez Bankası, dün yayımlanan Para Politikası Raporu özetinde, bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiği ancak talebin bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiği bilgisine yer vermişti.