İngiltere Merkez Bankası, politika faizini yüzde 0,50'ye yükseltti - Son Dakika

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BoE Para Politikası Kurulu (Monetary Policy Committee-MPC), yüzde 0,25 olan politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,50'ye yükseltti. Kurul, 875 milyar sterlin seviyesindeki varlık alım programını değiştirmedi.

Para Politikası Kurulu tutanaklarında faiz artırma kararının oy birliği ile alındığı belirtildi. Kuruldaki 9 üyeden 4'ünün ise enflasyon beklentilerini azaltmak için BoE'nin daha hızlı hareket etmesi gerektiğine dikkati çekerek politika faizini 50 baz puan artırma yönünde oy kullandığı kaydedildi.

Banka, itfa süresi dolan varlıkların ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesine son verme kararı da aldı

BoE, İngiltere'deki yaşam maliyetinin artmasıyla enflasyonu indirmeye yardımcı olmak için politika faiz oranını artırma baskısı altında bulunuyordu.

Banka, en son 16 Aralık 2021'de yüzde 0,15 baz puanlık faiz artırım kararı almıştı.

Tutanaklarda, politika faizindeki 0,25 baz puanlık artış kararının işgücü piyasasının sıkılaşması ve süreklilik arz eden fiyat baskılarından sonra alındığına vurgu yapılarak, enflasyonu düşürmek için bankanın politika faizini daha da yükselteceğine işaret edildi.

Küresel tedarik zincirleri ekonomilerde hızlı toparlanmaya ayak uydurmak için mücadele ederken, dünya çapında birçok ekonomide enflasyon yükselmesi dikkati çekti ve İngiltere'de enflasyon geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 5,4 ile son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun Nisan 2022'de yüzde 5 yerine 7,25 seviyesinde tepe yapacağını tahmin ederken, 2022 için TÜFE tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,75'e çıkarması dikkati çekti.

Analistler, enflasyon baskısıyla BoE'nin 2022'de faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini belirterek, bu artışların hızı ve büyüklüğü konusunda belirsizlik olduğunu vurguladı.

Bu arada, BoE, İngiliz ekonomisi için 2022 yılı GYSH büyüme tahminini de yüzde 5'ten yüzde 3,75'e indirdi

Bankanın faiz kararının açıklanmasından sonra, İngiltere tahvil getirilerinde yükseliş görüldü.

İngiltere 2 yıllık tahvil faizi 11 baz puan artarak yüzde 1,13'e yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi de yine 11 baz puan artışla yüzde 1,36'ya çıkarak 2019'dan beri en yüksek seviyesini gördü.