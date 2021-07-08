İngiltere Milli Takımı'nın EURO 2020'de finale çıkması coşkuyla kutlandı (2) - Son Dakika

Taraftarların eğlenmesi
Taraftarların coşkuyla kutlama yapması
Piccadilly Circus Meydanındaki taraftarlarım bir otobüsün üstüne çıkması
Polislerinin taşkınlık yapan taraftarları gözaltına alması
Alınan güvenlik önlemleri
LONDRA - İngiltere'nin EURO 2020 yarı finalinde Danimarka'yı yenmesi sonrası taraftarlar sevinç gösterilerinde bulundu. Bir grup taraftar, Piccadilly Circus Meydanı yakınında bir yolcu otobüsünün üstüne çıktı.
Kaynak: AA
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