İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika

İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı

30.12.2020 20:21
İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı, System.String[]

İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Yemen'in Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün Yemen'in Aden Havalimanı'na yönelik saldırıya tepki gösterdi.

İngiltere'nin Yemen Büyükelçisi Michael Aron, Twitter hesabından yeni kabine üyelerinin ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı olarak Aden Havalimanı'nda düzenlenen saldırıyı kınadı.

Aron, "Yemenlilerin ilerlemeyi tercih ettiği bir dönemde katliam ve kaosa yol açmak amacıyla yapılan alçakça bir girişimdi. Ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara şifalar diliyorum." paylaşımında bulundu.

-Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Aden'de onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırı kınandı.

Açıklamada, Mısır'ın güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi, Yemen halkının isteklerinin gerçekleştirilmesi, terörizm ve destekçilerine karşı koyma mücadelesinde Yemen'i destekleme ve yardım etme konusundaki kararlı tutumu yinelendi.

-Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aden Havalimanı'na vardığında hükümeti hedef almak korkakça bir terör eylemidir. Bu saldırı Yemen halkını, güvenliklerini, istikrarlarını ve günlük yaşamlarını hedef aldı." ifadelerine yer verdi.

Al Cabir, bu saldırının Riyad Anlaşması'nın başarılı bir şekilde uygulanması, Yemen hükümetinin kurulması ve halka hizmet etme görevlerinin başlaması sonucunda saldırganların uğradığı hayal kırıklığı ve kafa karışıklığının boyutunu gösterdiğini aktardı.

-Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, ülkesinin Yemen halkının büyüme ve refahı yönündeki çabaları engellemeyi amaçlayan, güvenlik ve istikrarı sarsan terör ve şiddetin tüm şekillerine karşı olduğunu vurguladı.

Fayiz, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu.

Aden Havalimanı'ndaki patlama

Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin bugün ülkeye ulaşmasıyla eş zamanlı şekilde Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Yemen hükümet yetkilisinden alınan bilgiye göre, kabine üyelerini taşıyan uçak havalimanına iniş yaptığı sırada biri terminalde olmak üzere 3 patlama yaşandı.

Yetkili, patlamaların, kabine üyelerinin uçaktan inmeden meydana geldiğini belirtti.

Yemen İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, havalimanında meydana gelen patlamalarda, siviller, havalimanı çalışanları ve kabine üyelerini teslim için bulunan görevlilerin de yer aldığı 22 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 50'sinin yaralandığı aktarılmıştı.

Yeni hükümetin Enformasyon ve Kültür Bakanı Muammer el-İryani de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran destekli Husi milislerin Aden Havaalimanı'na gerçekleştirdiği korkak terör saldırısı bizi ulusal görevimizi yerine getirmekten vazgeçirmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Husiler ise yaptığı açıklamada, olayla ilgileri olmadığını iddia etti.

Suudi Arabistan, İngiltere, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı kınadı - Son Dakika


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