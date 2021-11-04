İngiltere "Molnupiravir" korona virüs ilacına onay veren ilk ülke oldu - Son Dakika

İngiltere, Merck (MRK.N) ve Ridgeback Biotherapeutics tarafından üretilen antiviral korona virüs ilacı "Molnupiravir" e onay veren ilk ülke oldu.

Merck (MRK.N) ve Ridgeback Biotherapeutics tarafından üretilen antiviral korona virüs ilacı Molnupiravir, İngiltere tarafından onaylanarak bir ilke imza attı. İngiltere, korona virüs ilacı Molnupiravir'e onay veren dünyadaki ilk ülke olurken, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleyici Kurumu ilacın korona virüs testi pozitif çıkması beklenen kişiler tarafından, semptom başlangıcıyla 5 gün süreyle kullanılması gerektiğini önerdi.

Hükümet ve Ulusal Sağlık Servisi, korona virüsü tedavi eden ilacın vakti gelince hastalara dağıtılacağını onayladı.

İlacın üreticisi Merck, 2021 yılının sonuna kadar 10 milyon Molnupiravir üretimi gerçekleştirmek istediklerini belirtirken, 2022 yılında ise bu sayının en az 20 milyon olacağını umut ettiklerini ifade etti.

(İHA)