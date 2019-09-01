İngiltere muhalefetinin tek amacı: AB'den anlaşmasız 'boşanmayı' engellemek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı 31 Ekim tarihi öncesi parlamentoyu askıya almasının ardından anlaşmasız ayrılık istemeyen muhalefet harekete geçti.



İngiltere İşçi Partisi Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) Sözcüsü Keir Starmer, "Sadece bir plan var: 31 Ekim'de Boris Johnson'ın bizi AB'den anlaşmasız ayırmasını engellemek." dedi.