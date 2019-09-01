Son Dakika Haberleri: İngiltere muhalefetinin tek amacı: AB'den anlaşmasız 'boşanmayı' engellemek
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İngiltere muhalefetinin tek amacı: AB'den anlaşmasız 'boşanmayı' engellemek

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı 31 Ekim tarihi öncesi parlamentoyu askıya almasına karşılık AB'den anlaşmasız ayrılmak istemeyen muhalefet, çalışmalarına başladı.

İngiltere muhalefetinin tek amacı: AB'den anlaşmasız 'boşanmayı' engellemek, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılacağı 31 Ekim tarihi öncesi parlamentoyu askıya almasının ardından anlaşmasız ayrılık istemeyen muhalefet harekete geçti.


İngiltere İşçi Partisi Brexit (İngiltere'nin AB'den ayrılması) Sözcüsü Keir Starmer, "Sadece bir plan var: 31 Ekim'de Boris Johnson'ın bizi AB'den anlaşmasız ayırmasını engellemek." dedi.

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Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 02:08 
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